„Arya, Arya… Să ştii că a fost foarte frumos, am dorit să facem acest lucru un pic departe de ochii lumii. Am botezat-o la Sibiu, în biserica în care am fost şi eu botezat. A fost un preot foarte drăguţ, finuţ, Arya s-a simţit foarte bine, avea chef de joacă, ea mai voia în apă. A fost foarte ok, e dulce foc şi sunt înnebunit după ea. Am făcut botezul la începutul lunii august„, a spus Keo la TV.

Și nașterea micuței a fost una secretă. Misty și Keo au devenit părinți a treia zi de Crăciun însă au preferat să țină totul secret, așa cum de altfel au ascuns și faptul că vor avea un copil.

Citește și

EXCLUSIV/ Mircea Rădulescu a trăit experința vieții la fotbal feminin. Vestiar cu fete goale