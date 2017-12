Kinga Sebestyen de are un corp perfect la 43 de ani. Este meritul a peste 15 ani de sport aproape zilnic. Însă, bruneta are și un secret.

Celebra antrenoare de Kangoo Jumps reușește să ardă zilnic peste 1500 de calorii în urma sesiunilor pe Kangoo Jumps pe care le predă sau le coordonează. Acest lucru îi permite să mănânce oricât de mult își dorește, dar întotdeauna sănătos.

Kinga Sebestyen iubește sportul și are grijă ca trupul ei să fie perfect

Totuși, unul din secretele siluetei sale este și faptul că include în meniul său zilnic ananasul, acesta fiind fructul care ajută să se ardă caloriile în exces.

„În prezent îmi este mult mai ușor să găsesc mâncare sănătoasă la restaurante sau în magazine. În urmă cu zece ani era dificil să îți poți menține un stil alimentar sănătos pentru că găseai în magazine numai produse cu conservanți, E-uri și mult zahăr. Atunci trebuia să îmi iau mâncare la caserolă de acasă și să am grijă să fac mult sport pentru a arde caloriile suplimentare ce se puteau depune ca grăsime. În prezent, am grijă ca zi de zi să mănânc ananas. Proaspăt taiat, pe care îl consum ca atare ori în combinație cu alte alimente. Dimineața beau un fresh de ananas, la prânz îl pun în salata cu pui, vita sau curcan, și între mese, când mi-e poftă. Seara aleg o supă sau un pește cu salată. Evit tot ce are zahăr, făină și sucuri carbogazoase. De la o vreme evit și lactatele”, declară Kinga Sebestyen, care recent a dezvăluit și cum să ai pătrățele după 40 de ani.

