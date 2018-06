Laura Cosoi a născut luni, 11 iunie, o fetiță perfect sănătoasă.Proaspata mamica a dat vestea cea mare pe contul ei de Instagram, unde a postat prima fotografie cu micuta.

“In momentul nasterii simti cat este de natural sa-ti cauti locul pentru a aduce pruncul pe lume in cele mai bune conditii. Atmosfera a fost foarte intima. Eram doar cu moasa si Cosmin pe timpul travaliului si am ascultat cu atentie indicatiile moasei. Este foarte important respiri corect si sa impingi doar in momentele in care iti spune ea, nici mai devreme, nici mai tarziu ca sa eviti complicatiile. Am rugat sa inchida aerul conditionat si sa stinga luminile principale pentru ca in semi intuneric ma simteam neobservata, avand astfel starea de confort de care aveam nevoie, asta evident pana in momentul cand a venit pe lume Rita.

Nu spun ca nu au fost dureri, ci doar ca le-am acceptat, le-am imbratisat si am cautat sa inteleg in fiecare clipa ce se intampla. Am cerut si epidurala, dar ajungand cu o dilatatie de 9-10 pe masa de nastere, efectul l-am simtit dupa ce Rita era deja in bratele mele. Nu stiu daca exista un secret, dar este important sa accepti fara frica acel moment, cu incredere, cu credinta in Dumnezeu. Daca in mintea ta nu exista alta varianta decat cea pe care tu o vezi, nu are cum sa fie ceva rau. Nasterea nu a fost o experienta traumatizanta, ci un moment uimitor: firesc pe de-o parte, la granita cu miracolul, pe de alta parte. Am simtit ca sunt transpusa intr-o alta lume, diferita, luminoasa si am fost tot timpul constienta ca acele clipe sunt privilegiate, atinse de har”, a povestit Laura Cosoi pe blog.

