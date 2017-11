Laura Cosoi și Radu Vâlcan joacă în spectacolul de teatru “Belvedere”, alături de Dana Dembinski . Premiera are loc în această seară de la ora 20.00.

Laura Cosoi mărturiseste ca personajul ei este unul plin de culoare, o imbinare intre vis si realitate: “Pana la final nu stiu exact cine sunt, dar mi se pare mult mai interesant sa vina cei care ne urmaresc si sa ne descopere. Este un spectacol atipic si cred ca fiecare o sa aiba altceva de invatat, pentru ca avem experiente diferite de viata”.

Laura Cosoi și Radu Vâlcan, pe aceeași scenă

Dupa o luna de repetitii intense, Radu Valcan se declara nerabdator sa il prezinte publicului pe Stefan, personajul sau: “Sunt foarte bucuros sa fac parte din aceasta distributie, alaturi de Dana Dembinski, cu care am jucat in Iubire si onoare, alaturi de Laura Cosoi, o actrita foarte talentata. Imi place foarte mult personajul meu, Stefan, si sunt nerabdator sa il descoperiti si voi.”

Regizorul Liana Ceterchi dezvaluie cateva detalii din poveste: “Se joaca Belvedere, de Ana-Maria Bamberger, un text celebru. Este o poveste care are loc in laboratorul de creatie a unei scriitoare, in versiunea noastra, interpretata de Dana Dembinski Medeleanu. Este vorba despre niste lumi paralele, este vorba despre cum se oglindeste viata si ce rol au timpul si amintirea in constiinta noastra. O intrebare pe care ar trebui sa ne-o punem cu totii.”

