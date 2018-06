Laurette, primele declarații despre bărbatul alături de care a fost văzută în vacanță

„Este adevărat că am fost plecată pe Coasta de Azur, într-o vacanță. Am fost împreună cu un grup de prieteni și în poza respectivă mi-am făcut un selfie și a apărut cineva pe fundal. Este adevărat că ne cunoaștem, suntem prieteni, dar nu este vorba despre nicio relație între noi. În viața mea, în momentul când o să am o relație serioasă, sunt destul de matură să vin și să spun”, a explicat Laurette, la „Star Matinal”.

Laurette și soțul ei vor divorța amiabil. „Este adevărat, toată lumea știe că eu și soțul meu am decis să divorțăm pe cale amiabilă, chiar dacă s-a scris la un moment dat că nu este de acord. Chiar dacă între noi s-au întâmplat numeroase lucruri, Ciprian a fost mereu lângă mine și cred că va rămâne lângă mine necondiționat. El m-a sfătuit mereu când am avut nevoie. Judecătorii au decis ca divorțul să se pronunțe pe 12 septembrie. Atunci voi fi o femeie liberă cu acte în regulă”, a mai spus Laurette.

