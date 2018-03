Laurette, primele declarații despre grecul alături de care a fost surprinsă. Mulatra mărturisește că este încă o femeie căsătorită și merge regulat la soțul ei, care se află în arest.

După ce au apărut zvonuri, cum că mulatra are deja o relație cu un alt bărbat, Laurette a ținut să pună punct speculațiilor.

“Acum este linişte între mine şi soţul meu. Sunt căsătorită momentan, dar sunt în divorţ. Nu a fost primul termen, luna viitoare va fi. El nu a renunţat la proces. Noi, în februarie anul trecut ne-am căsătorit. Nu înţeleg de ce sunt cuplată cu diveriţi bărbaţi. Eu am grijă de copil, merg la soţul meu în vizită, am prietene, prieteni, suntem o gaşcă de oameni

frumoşi. Suntem şi fete şi băieţi, nu este prima dată când am ieşit împreună. Nu sunt singura femeie din grup singură. Nu am nicio treabă cu acest domn. Ne ştim de câteva luni, eu l-am sunat şi l-am întrebat, el nu are pe nimeni în momentul ăsta, este singur. Dar noi nu avem nicio treabă. Eu merg la soţul meu în vizită. Dacă va fi să divorţăm, vom divorţa, dacă nu, nu. Ciprian are în continuare grijă de mine, a avut întotdeauna.” a spus Laurette în emisiunea “Agenţia VIP”.

