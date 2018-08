Cu un nou look, asemănat de admiratori cu cel al divelor anilor 60, vedeta de televiziune a colindat cele mai frumoase locuri din stațiunea exclusivistă din sudul Franței și a realizat câteva fotografii în locații iconice, folosite în filmul lui Brigitte Bardot, cu renumita Bardot, Și Dumnezeu… a creat femeia', cel care a transformat-o într-un sex-simbol și un etalon al feminității.

Fanii vedetei din România au observat asemănările de look prin mesaje pe pagina acesteia de socializare. Eu sunt fan Brigitte Bardot. O ador și pe Sophia Loren. Când am ajuns pe plajă în Saint Tropez, știam că acolo a pozat și Brigitte pentru filmul Și Dumnezeu… a creat femeia'. Am folosit titlul ca descriere pentru pozele mele de pe plajă. Am avut parte de o minivacanță parcă rupta dintr-un film de altădată', declară Cristina Mihaela.

