Lidia Buble, certată de o fană care a stat 10 ore în soare pentru a o întâlni. Artiista a publicat pe contul de socializare conversația cu fata și și-a cerut scuze pentru că nu a reușit să îi facă pe plac.

În cele din urmă, Lidia Buble și micuța fană s-au împăcat, iar artista i-a promis că data viitoare când ajunge la Milano, îi va scrie personal pentru a se vedea.

Lidia Buble a lansat, recent, un single care a ajuns rapid în inimile fanilor. Piesa „Sub Apă” a strâns numeroase vizualizări pe Youtube și se bucură de un real succes.

Răzvan Simion și Lidia Buble, cea care de curând a vorbit despre nunta cu matinalul, au acordat un intervi pentru okmagazine.ro, în care au făcut declarații despre greutățile pe care le-au avut din cauza relației lor.

“Cred că eu am învăţat să nu mai fiu atât de sinceră cu toată lumea. De foarte multe ori am fost rănită şi am învăţat să fiu puţin mai rezervată. Am învăţat care ne sunt prietenii…”, a declarat Lidia Buble.

Citește și