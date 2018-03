Lidia Buble, în lacrimi după lansarea celei mai recente piese, „Sărut mâna, mamă”, care a avut un succes incredibil la doar câteva ore după lansare. Vedeta a povestit în direct la Kanal D, ce a determinat-o să compună această piesă.

Cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate despre viața ei. A povestit că mult timp a fost foarte deschisă, față de toată lumea și a suferit mult.

„Am învățat să nu mai fiu deschisă cu toata lumea, pentru că m-am lovit de multe ori! Am spus gata! Doar cel de sus are dreptul să ne judece! Am decis să mă concentrez pe ce am eu de făcut. Mi-e greu să cânt această melodie, mă năpădesc emoțiile și plâng. Mă duc mereu cu gândul la mama. Mi-e foarte dor de casă, că au trecut deja cinci ani și ceva de când aici în București și sunt singură. Am fost obișnuită cu familie mare, frați, nepoți, cu părinți! Și m-am trezit dintr-o dată în acest București mare și singură…și cu Răzvan”, a declarat Lidia Buble, la Kanal D. Lidia vorbit recent despre nunta cu Răzvan Simion.

