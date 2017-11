După ce a fost criticată ba că are prea multe kilograme în plus, ba că este anorexică și îi ies în evidență toate oasele, Lidia Buble s-a îngrășat, iar acum se declară mulțumită de silueta pe care o are.

În ciuda tuturor criticilor primite la adresa siluetei sale, Lidia Buble a declarat de fiecare dată că se simte foarte bine în pielea ei și că nu stă să plece urechea la fiecare comentariu în parte. Totuși, în momentul în care toată lumea îi spunea să mai dea jos din kilogramele în plus, Lidia s-a pus serios pe treabă, astfel încât a ajuns în tabăra adversă: era aproape anorexică. Chiar și slabă tot s-au găsit guri care să afirme că s-a urâțit din cauza dietelor, că a slăbit atât de mult încât îi iese nasul prea mult în evidență, ba că și-a pierdut din trăsăturile feminine. Lidia a încercat să ignore toate aceste răutăți gratuite venite pe site-urile de socializare, însă a luat atitudine. A încercat să găsească un echilibru.

Lidia Buble s-a îngrășat câteva kilograme

Așa se face că, după ce a ținut diete pentru a scăpa de kilogramele în plus, a ajuns să încerce să le pună înapoi, având însă grijă să nu ajungă „pufoasă” ca în perioada în care s-a lansat pe piața muzicală din România. Buble a învățat din propriile greșeli, iar acum acordă o mare atenție alimentației. Cântăreața a povestit că s-a îngrășat mult în perioada în care s-a mutat în București, asta pentru că mânca total aiurea, făcea foamea două zile, ca apoi să mănânce fast-food la ore total inadecvate și mai ales nu mai făcea sport. În momentul de față, Lidia este la greutatea pe care o avea în perioadă când făcea atletism de performanță și susține că așa își dorește să rămână.

CITEȘTE ȘI: