Lidia Buble s-a simțit complexată. Artista a dezvăljuit secretul ei

“Recunosc că după 15 ani de sport de performanţă m-am cam puturoşit. Am fost campioană naţională la gimnastică aerobică pe echipe, dar şi campioană naţională la atletism, cros”, a marturisit Buble pentru gsp.ro.

“Pentru că am obosit prea repede. Am amânat reînceperea antrenamentelor, o lună, două… şi aia a fost. Acum e prea târziu oricum. Nu cred că mai am mobilitatea de altădată. Tata cred că se bucură, nu era cel mai fericit când mă vedea în costumul de atletism”.

Lidia Buble a spus ca s-a simtit complexata dupa ce s-a ingrasat: “După ce-am renunţat la sport am pus ceva kilograme pe mine şi mă simţeam complexată. Nu-mi plăcea şi mi-am dorit foarte mult să slăbesc, dar nu chiar atât de mult. Nu mănânc deloc carne, dar mi-e imposibil să mă abţin de la anumite feluri, cum ar fi salata de vinete. Am rămas, în schimb, cu fructele de mare şi cu peştele”, a mai spus artista pentru sursa citată. Recent, Răzvan Simion a vorbit despre greutățile pe care le-a avut Lidia Buble, din cauza iubirii lor.

