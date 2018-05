Lidia Buble și Răzvan Simion, într-o imagine de colecție. Artista a postat pe contul de socializare o fotografie prelucrată, în care ea și prezentatorul de la Antena 1 sunt personaje din filmul Troia.

“Ce bine semănați. Elena din Troia”, “Răzvan seamănă cu Orlando Bloom”, “Sunteți perfecți”, “Vă admir foarte mult. Sunteți amuzanți”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Recent, prezentatorul de televiziune Răzvan Simion și partenera lui de viață, cântăreața Lidia Buble, au făcut declarații despre povestea lor de iubire și despre greutățile pe care le-au întâmpinat de-a lungul anilor.

“Cred că eu am învăţat să nu mai fiu atât de sinceră cu toată lumea. De foarte multe ori am fost rănită şi am învăţat să fiu puţin mai rezervată. Am învăţat care ne sunt prietenii…”, a declarat Lidia Buble.

