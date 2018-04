Liviu Arteni, la ușa apartamentului în care a locuit Israela Vodovoz.Bărbatul a trăit emoții puternice când a ajuns în locul în care fosta lui soție a fost găsită moartă. Acesta a fost învitat în cadrul emisiunii prezentată de Cristi Brancu.

“Imagine tristă. Nu doresc nimănui! Încă mai am adresa în buletin. Să văd dacă pot să reuşesc să refac buletinul. Spert să găsesc pe cineva care să mă ia în spaţiu. (…) Nu trebuie să se mai mire nimeni de ce am băut şi de ce beau în continuare. Eu am avut un vecin, era chiar lângă noi. S-a mutat, am înţeles. Nu mai ştiu cine mai există. (…) E altă uşă. E trist că nu mai găsesc pe nimeni aici. Ar fi o surpriză să deschiză Israela. Vine SMURD-ul şi mă ia. Pe cine să întrebăm”, a spus Liviu Arteni.

Avocata Israelei Vodovoz a intrat în direct prin telefon la “Agenţia VIP”, unde a explicat ce s-a la divorț.

“După cum ştie şi Liviu, personal m-am deplasat cu dumnealui la notariat, pentru divorţul părţilor. Tot atunci a avut loc şi partsjul. La acest moment, cu acordul dumnealui, am înţeles că ne vom întâlni, pentru a intra în posesia actului de partaj. (…) De la momentul spargerii uşii, a fost preluat şi montat un punct fix, acea uşă a fost supravegheată de poliţie. Numai după 5-6 zile a fost, printr-o procură dată de fata doamnei Israela, a fost schimbată uşa. Cheile uşii sunt la o foarte bună amică, fosta secretară a doamnei Israela. (…) Dacă-şi aduce aminte, domnul Liviu Arteni a renunţat la absolut tot. Pe perioada procesului s-a întors, era o înţelegere între dumnealor, s-a gândit să nu îi lase nimic. Bunurile de la Călăraşi s-a ajuns la acordul de a-i rămâne lui rteni Liviu”, a spus avocata Israelei Vodovoz.

Israela Vodovoz a murit din cauza unei puternice hemoragii digestive. Medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au dat un prim verdict în cazul morții Israelei Vodovoz, găsită fără suflare în apartamentul ei din Capitală.

