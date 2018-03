Liviu Teodorescu lansează videoclipul „90-60-90”, în colaborare cu frații Munteanu. Considerat, la ora actuală, una din cele mai bune voci masculine din România, Liviu a decis ca dupa succesul hit-ului „Obsesie”, care a strans peste 23 de milioane de vizualizari, sa continue traditia de a colabora cu vloggeri pentru noua sa piesa, fiind si primul artist din România care a realizat acest lucru.

Asadar, ineditul pentru noua piesa este colaborarea cu deja celebrii fratii Munteanu, iar pentru a le face fata, Liviu apeleaza la fratele lui, Matei, care și-a facut si el debutul muzical alaturi de Adda si Liviu, in #MatematicaIubirii. Fratii Teodorescu si Fratii Munteanu au pus toata energia in piesa asta, si nu numai!

„Am luat cele mai nebune si la limita penibilului replici de agatat si le-am pus intr-o piesa, 90-60-90. Practic, am ironizat momentul ala in care baietii ar face si ar spune orice, numai sa agate ceva. 90-60-90 nu vorbeste despre femei perfecte, ci despre complimente exagerate, spuse in cele mai proaste momente, doar ca sa pleci cu cineva acasa. Impreuna cu echipa mea, ne-am gandit la Fratii Munteanu si am gandit piesa asta ca un featuring intre frati. Noi ne-am distrat mai mult decat ne-am imaginat la piesa asta, speram sa va inspiram sa faceti la fel!!”

Pentru acest proiect, artistul si-a ales cateva prezente feminine extrem de frumoase, precum Alina Eremia, Nicole Cherry, Raluka, Ana Baniciu, AMI, Iuliana Beregoi, dar si trei frumoase femei din blogosfera romaneasca: Sanziana Negru, Laura Musuroaea și Marilu. Conceptul si scenariul este gandit de #W, iar clipul e regizat de SAN. Productia muzicala a fost realizata de Liviu Teodorescu impreuna cu Madalin Rosioru, in studiourile #LiTEmusic. Artist si compozitor, Liviu Teodorescu este primul artist din România care a colaborat pentru videoclipurile sale cu vloggeri și bloggeri. Pentru piesa „Cine m-a pus”, acesta a apelat la Sanziana Negru, pentru single-ul „Obsesie” la Cristina Ich, iar pentru videoclipul piesei „Asa e ea #Dulce” la Marisa Paloma. Mai mult decat atat, acesta a făcut un featuring pentru piesa „Fanele” cu vlogger-ul Laura Giurcanu, piesa care are peste 38 de milioane de vizualizari, fiind în top 5 al celor mai virale melodii ale anului 2017.

