Liviu Teodorescu ședință foto la 45 de grade

„Experienta desertului se afla printre preferatele mele! Singura problema pe care am intampinat-o a fost temperatura mai ales ca in momentul sedintei foto soarele ardea cel mai puternic, asa s-au sincronizat lucrurile in programul nostru. Puteam sta afara sa facem poze maxim 10 minute, apoi intram la aer conditionat, ne hidratam si ne reluam activitatea. Nisipul a fost atat de fierbinte incat nu puteam sta cu picioarele goale! A fost riscant, dar a meritat totul! Pozele sunt exceptionale!”a declarat Liviu despre calatoria sa in Dubai.

Pe toata perioada sedintei foto, toti membrii echipei s-au adapostit in masina, in timp ce Liviu si fotograful au stat in desert, acolo unde temperatura resimtita de corpul uman era de 49 de grade.

Liviu se pregateste sa lanseze in aceasta toamna primul sau LP „Lista de pacate”, care va cuprinde piese noi, dar si single-uri cunoscute precum cel care ii da titlul LP-ului. „Lista de pacate” in colaborare cu Killa Fonic a strans aproape 5 milioane de vizualizari, la o luna de la lansare.

Artist şi compozitor, Liviu Teodorescu este primul artist din România care a colaborat pentru videoclipurile sale cu vloggeri și bloggeri. Pentru piesa „Cine m-a pus”, acesta a apelat la Sânziana Negru, pentru single-ul „Obsesie” la Cristina Ich, iar pentru videoclipul piesei „Așa e ea #Dulce” la Marisa Paloma. Mai mult decât atât, acesta a făcut un featuring pentru piesa „Fanele” cu vlogger-ul Laura Giurcanu, piesă care are peste 38 de milioane de vizualizări, fiind în top 5 al celor mai virale melodii ale anului 2017.

