Liviu are în prezent doi câini, Paco și Lala, dar mărturisește că patrupedul pe care l-a iubit cel mai mult a fost primul său cățel, Mike, pentru care a trecut prin niște peripeții incredibile.

'L-am iubit foarte mult pe Mike, am fugit de acasă pentru el. Mama nu-l voia, nu a fost deloc de acord cu el. Într-o seară am plecat cu el de acasă, am stat pe străzi, am dormit într-o scară de bloc. La un moment dat a venit frate-miu după mine, pentru că ai mei erau disperați și nu știau unde sunt, erau la un pas să cheme poliția. Până la urmă mama s-a înduplecat. Apoi Mike a făcut o viroză, plecam de școală să-i fac injecția și îi dădeam cu seringa mâncare. De obicei nu se scapă din boala aia, dar eu l-am scăpat și a trăit 14 ani. Este câinele pe care l-am iubit cel mai mult. A fost un câine genial. Am plâns în momentul în care nu l-am mai avut. Mă apăra tot timpul. M-am lovit la un moment dat de gard și a venit și m-a lins unde m-am lovit. Nu mi-a venit să cred, 'povestește Liviu Vârciu în cadrul emisiunii 'Stăpânii vedetelor' de la Antena Stars.

