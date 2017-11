Liviu Vârciu, primele declarații despre cel de-al treilea copil.Prezentatorul tv are două fete, dar își dorește și un băiat, așa că are planuri mari pentru viitor. Acesta a ales deja și numele viitorului bebeluș.

Liviu Varciu nu renunța la ideea de a avea și un băiețel, deși a devenit recent tatăl unei fetițe superbe.

„Vreau si baiat. Daca o sa am baiat ii pun numele Liviu Varciu Junior. Nu mi-am imaginat vreodată că pot fi aşa. La un moment dat viaţa te schimbă. Am fost în club acum vreo două săptămâni, am stat fix vreo 35 de minute. Le-am zis prietenilor: eu aş vrea să merg acasă. Sper să nu mă prostesc în halul asta„, a declarat Varciu într-o emisiune TV. Liviu Vârciu mai are o fată, Carmina, dintr-o relație anterioară, cu Amy Teiceanu.

Recent, fiica mai mare a lui Liviu Vârciu a făcut publică și o fotografie în care apare alături de mezina familiei. „Ce frumoase suntei! Tati cred că este foarte fericit cu așa comori”, i-a transmis un internaut.

