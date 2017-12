Liviu Vârciu, şocat la “Poftiţi în vacanţă”. Virgil Mănescu, cel pe care publicul îl cunoaște din emisiunea culinară ”Hell’s Kitchen—Iadul Bucătarilor”, reușește să-i uimească pe colegii săi din tabăra lui nea Mărin încă din prima clipă.

Dacă nea Mărin se așteaptă ca Virgil să aibă la el ținute impecabile, costume și cămăși cu butoni și eșarfe asortate, pentru Șerban Copoț, Rona Hartner, Brigitte Sfăt și Liviu Vârciu apariția lui este o reală surpriză. Brigitte Sfăt reușește să fie mai diplomată în exprimarea opiniilor, însă nu același lucru se poate spune și despre Liviu Vârciu care consideră că ținutele lui Virgil sunt unele ”de ginerică”.

Liviu Vârciu, ironic la adresa unui coleg

”Doamne, niciodată în viața asta nu aș putea să mă trezesc la 6 dimineața doar ca să-mi fac frizura, să-mi calc cămașa și să ies așa, la patru ace. Am crezut că am greșit locația și am ajuns la o nuntă unde el este ginerică. Sunt sigur că și pijamaua o are călcată la dungă”, spune Liviu Vârciu ironic.

