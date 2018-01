Lora, deranjată de afirmațiile unei fane, după ce artista a postat pe contul de socializare, un text amuzant, prin care își exprimă părerea cu privire la căsătorie.

Unii dintre fani însă, nu au gustat gluma și au reacționat imediat în dreptul imaginii de pe contul de socializare.

Lora, replici ironice cu o fană

„Când ţi-a ajuns cu „Dar de ce nu te măriţi?”: Roses are dead, Love is Fake, Weddings are basically funerals with cake (n.r. – Trandafirii sunt morţi, iubirea este falsă, nunţile sunt, mai pe scurt, înmormântări cu prăjituri)”, a scris Lora pe Instagram.

„Nu ai zis la fel când te-ai căsătorit!? Sau nu știai aceste texte?”, a replicat prietena virtuală „Tu nu ai simţul umorului în general? Sau doar la această postare?”, a fost răspunsul Lorei.

„Poate că am privit de prea multe ori imaginile cu fericirea de pe chipul tău când te-ai căsătorit …și acum să spui aceste cuvinte.. Poate ai dreptate nu am avut simţul umorului ?”, a adăugat prietena virtuală. „Păi nu ştiu dacă ştiai, dar nu există o singură stare şi lucrurile nu ştii cand se schimbă. Sau tu, când te simţi fericită, te abţii pentru că într-o zi nu vei mai fi aşa? ?”, a mai spus cântăreaţa.

Emisiunea Uranissima, difuzată de Libertatea.ro, strânge zilnic tot mai mulți admiratori, printre care și multe dintre vedetele autohtone. Recent, Lora ne-a mărturisit că este fan înfocat al Uraniei și că citește cu mare interes previziunile ei.

