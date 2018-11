Începând cu ora 12:00, Lora va intra în direct cu cititorii Libertatea, atât prin intermediului site-ului www.libertatea.ro, paginii de Facebook Libertatea sau canalul de YouTube pentru a ne povesti cum încheie acest an. Pentru artistă 2018, a fost unul extrem de productiv din punct de vedere profesional, poate mult prea productiv încât nu i-a lăsat destul timp și pentru viața personală.

Lora vine la „Interviurile Libertatea” să ne povestească și despre planurile ei de nuntă

Interpreta și iubitul ei s-au logodit în biserică. Lora şi Ionuţ Ghenu au avut parte de o ceremonie restrânsă şi intimă. „Aş spune, dar parcă nu aş spune. Este o treabă foarte serioasă. Se întâmplă lucruri bune. Nu, nu, nu m-am măritat în secret. Suntem logodiţi. Am avut şi în biserică o ceremonie. Asta era. Mi se pare un lucru normal, s-a întâmplat acum foarte mult timp. Este vechea treaba, mai mult de o lună, două. Dar dacă ne vom căsători va fi ceva în secret, ceva restrâns. Noi suntem foarte buni prieteni cu preotul. Am făcut acest lucru pentru că am avut nevoie de o protecţie divină”, spunea Lora în urmă cu nici o lună.