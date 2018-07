„Suntem oameni maturi. Discutăm și găsim calea de mijloc!”. Ionuț Ghenu și Lora au vorbit despre cum le merge şi cât de fericiţi sunt împreună.

“Mă răsfaţă, mă face să râd, mă face să uit de toate problemele care apar”, a mai spus Lora pentru Antena Stars. Cei doi sunt împreună tot timpul, atât acasă, cât şi atunci când Lora susţine concerte.

Recent, Lora a recunoscut că este o adeptă a schimbărilor şi că îi place să se joace şi să experimenteze, mai ales că jobul său îi permite acest lucru.

“Da… am fost asemănată cu Beyonce, cu Ciara… Eu am vrut să semăn cu mine. Îmi place să fac schimbări, mai ales că jobul îmi permite să mă joc cu imaginea, să mă distrez. Lansez piese pe bandă rulantă… piesa lansată nu am promovat-o foarte mult…. aşa vom face de acum…. Toate femeile sunt în mine” a declarat Lora.

