În cele din urmă, bărbatul şi-a cerut scuze când a ajuns pe aeroportul Otopeni.Loredana Chivu a povestit totul în cadrul emisiunii lui Dan Capatos, de la Antena 1.

“Au fost foarte mulţi martori, dar se aflau foarte mulţi oameni la bordul aeronavei. Din toţi acei bărbaţi nu a intervenit nimeni. Asta mă şochează! Săptămâna trecută călătoream de la barcelona în bucureşti. eram obosite. Ne-am dus mai în faţă pentru că aveam un bilet la business class. Chiar dacă ne-am băgat în faţă, deşi avea acest drept, se plăteşte o sumă în plus pentru acest bilet. Noi am trecut de punctul de control şi aşteptam să intrăm în avion. Un bărbat în engleză ne-a spus că nu este ok că ne-am băgat în faţă. Din spatele nostru, un român a intervenit şi mi-a adreat nişte jigniri pe care nu pot să le reproduc. El a încercat să sară la bătaie, iar simona a sărit şi i-a pus mâna în piept. Cei de la firma cu care călătoream ne-au spus să ne liniştim că nu putem să decolăm. Noi suntem un caz public, spunem, dar sunt femei care sunt tratate foarte urât pentru că sunt foarte mulţi oameni care nu au educaţie. La aeroport l-a aşteptat un prieten de al meu şi l-a întrebat daca e normal să înjure o domnişoară. În faţa lui a vorbit foarte frumos, m-a aşteptat să îşi ceară scuze. Îi era cumva frică de el”, a spus Loredana Chivu.

Loredana Chivu a încercat să se sinucidă, vineri, 13 aprilie, în locuința ei, din Popești Leordeni. Din fericire, vedeta este într-o stare bună, refuzând să fie dusă la spital.Echipajul medical ajuns la fața locului i-a acordat primul ajutor medical.

