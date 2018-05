Lansat în muzică în 2015, Macanache, care astăzi împlinește 30 de ani, a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale în stilul liber. Artistul, care în copilărie a făcut gimnastică de performanță, are o mulțime de amintiri plăcute din acea perioadă. ”Aș putea să scriu o carte asemănătoare cu ”Amintiri din Copilărie”, erau bătăi, stăteam numai în copaci, parcă eram maimuță. Eram hiperactiv și cred că atunci s-au decis ai mei să mă dea la un sport, să îmi consum energia, să mai dorm din când în când. Așa am ajuns pe la 6 ani să fac și eu gimnastică la Dinamo”, povestește Macanache, care după ce s-a lăsat de sport a lucrat mai mulți ani pe șantier, în bucătărie, dar și în baruri.

Prezentatorul ”The Four – Cei 4” povestește că s-a întâlnit prima dată cu iubita sa, Diana, la barul la care lucrau împreună, iar în aceeași perioadă a luat avânt și cariera sa în muzică. ”E de nedescris, primul concert nu am să îl uit niciodată! N-o să mai fie unul la fel, primul concert e mereu cel mai tare, poate să fie el într-un tomberon, cu cinci oameni, tot e cel mai tare! Am decis apoi să renunț la muncă și să mă concentrez pe muzică, îmi permiteam să merg la studio să înregistrez. M-am gândit că dacă reușesc să am un concert pe lună, scot cam aceiași bani ca dintr-un salariu. Pe șantier munceam mult și am învățat din asta – de ce nu aș munci la fel de mult și pentru cariera mea de acum, pentru cariera mea artistică, în studio sau la o piesă, cu aceeași forță pe care o depuneam acolo. Din fiecare loc de muncă am luat ce era mai bun cu mine pentru a mă construi ca artist”, povestește Macanache, care pe 22 septembrie se pregătește pentru lansarea noului său album, ”Moft”.

Din păcate, aniversarea îl prinde anul acesta departe de casă, artistul având programate mai multe concerte în acest weekend. ”Singurul lucru care nu îi convine lui Macanache cel de acum este că nu mai am timp să stau cu părinții, cu prietenii, muncesc non stop. Dar viața e lungă și frumoasă, probabil la un moment dat o să pot să mă bucur de liniște, de relaxare. Simt că acum trebuie să trag cel mai tare din viața mea, e momentul perfect și nu vreau să ratez nicio secundă”, a mai spus Macanache.

