Magda Ciumac se mărită cu fostul primar din Italia.

Magda Ciumac se mărită cu un fost primar din Italia.F osta soție a lui Tolea Ciumac a acceptat în sfârșit cererea în căsătorie, după ce prima oară a refuzat.

Magda Ciumac își va schimba total viața. Aceasta a acceptat cererea în căsătoria din partea unui om influent din Italia.

Magda Ciumac este îndrăgostită până peste cap

„Am fost cerută de nevastă zilele trecute. Am zis da. Domnul este un fost primar. Ne înţelegem foarte bine. Ne-am mai văzut acum 5 ani, tot într-un aeroport. Ne-am amintit după 5 ani că ne cunoaştem. Are cam toată lumea la picioare, deoarece este şeful masonilor din Italia”, a declarat Magda Ciumac, în cadrul emisiunii „Agenţia VIP”.

„În momentul în care am primit custodia, eu nu am mai apărut deloc. Ăla a fost momentul în care l-au arestat. Să îl întrebaţi unde am fost timp de 30 de zile. Am fost sechestrată. Tolea are plângeri făcute. Nu îmi voi da copilul niciodată. Doamne fereşte! Am conversaţii pe Facebook, acolo unde Tolea şi o prietenă se sună şi îşi trimit inimoare. Alina mi-a scris de pe contul lui Tolea. Se lăuda cu tot ce a primit de la Tolea. I-am spus să nu îmi mai trimită poze”, a adăugat Magda Ciumac, care în vara acestui an a fost internată de urgență în spital.

