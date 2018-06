“De obicei când vin la sală, am o zi în care fac cardio, o zi în care trag de fiare, a 3-a zi înot. Nu le combin… aşa a dat la mine rezultate. Nu sunt pofticioasă. Poftesc la mere, dar conţin fructoză, aşa că m-am limitat la un măr pe zi. Consum salate în general şi îmi place supa cremă de roşie. Când a venit tatăl meu, în momentul în care ne-am cunoscut, mi-a gătit el, un fel de mâncare pe care l-am reţinut. O să il fac fetiţei mele. Cel mai mult am lipsit de acasă 2 luni şi jumătate, dar în momentul în care plec îi explic fetiţei mele. Nu prea ies la evenimente pentru că prefer să stau cu ea acasă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu zi şi noapte că mi-a dat această şansa pentru că ştiu cât de greu e nu să ai un copil. Mi-ar plăcea să îşi urmeze visul ei, iar eu am să o încurajez. Bunica mea m-a crescut, o puneam să mă sune de câteva ori pe zi pentru că simţeam nevoia să ştiu că cineva se gândeşte la mine. Iubirea e cel mai frumos lucru care i se poate întâmplă unui om. Noi iubirea o căutăm. Am stat singură mult timp, iubirea mi-am luat-o de la fiica mea. Am aşteptat şi acum este bine, îmi doream un om care să mă ţină de mână şi să mă înţeleagă şi asta şi am. Mihai şi fetiţa mea se înţeleg foarte bine”, a declarat Majda la “Răi da’ Buni” .



