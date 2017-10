Mama Antoniei, primele declarații după ce a ieșit din spital. “Fac perfuzii”

Mama Antoniei, primele declarații după ce a ieșit din spital. Denise Iacobescu refuză să îmbătrânească și face orice pentru a arăta perfect. De ceva vreme, aceasta face perfuzii cu vitamina C.

„Fac perfuzie cu vitamina C, o dată pe săptămână, cinci săptămâni la rând. Acum trei săptămâni am început. Îşi face efectul mult mai repede intravenos, decât oral”, a spus mama Antoniei, în emisiunea „Răi da’ Buni”.

Mama Antoniei este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz

„Am slăbit de la faptul că am lăsat lactatele. Am şi intoleranţă. Şi atunci îmi fac pofta o dată pe lună. Îmi place caşcavalul afumat, brânza cu roşii, eu mănânc orice. (…) Am avut 68-69 de kilograme, la 1,75 m. După ce am născut, am slăbit 25 de kilograme şi şase ani de zile am fost slabă de tot. Aveam 53 de kilograme”, a adăugat mama Antoniei, care în luna iulie a împlinit 50 de ani.

Citește și