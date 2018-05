Mama Antoniei a vorbit despre relația artistei cu Maya. Denise Iacobescu a povestit despre cât de greu îi este artistei că nu o are aproape pe fiica ei, dar și despre ce surprizpă i-a făcut micuța de ziua mamei, sărbătorită în America și Italia.

Maya i-a scris o scrisoare Antoniei, iar gestul ei a emoționat-o pe vedetă, dar și pe mama acesteia, Denise.

“Mie mi-au dat lacrimile… Nu are importanţă distanţa, legătura dintre mamă şi fiică nu poate fi dizolvată. Antonia este topită, este terminată, e un amalgam de emoţii, bucurie, tristeţe, fericire. Maya are nevoie de ambii în aceeaşi măsură. Antonia nu îi poate lua locul tatălui, iar nimieni nu îi poate lua locul mamei. Au fost plecaţi amândoi, ea a fost plecată din ţară, el a fost plecat, cred că au sărbătorit aseară când s-au văzut. Eu am stat cu cei mici trei zile. Ai nevoie de energie să stai cu ei, dar e oboseală plăcută. Eu dorm puţin, pe la 7.00 îmi dau trezirea. Nu am fost în spital, eram acolo, iar de câte ori ajungi la un spital… stai să te gândeşti mai mult la sănătate. Tot timpul mă gândesc la sănătate şi nu îmi doresc să pic vreodată la pat, îmi este teamă de lucrul ăsta. Sănătatea mea, familia mea, talentele pe care le am, pentru ele sunt recunoscătoare.” a spus Denise Iacobescu la Antena Stars.

Pe 13 mai 2018, Alex Velea a împlinit 34 de ani, dar angajamentele concertistice l-au împiedicat să petreacă. El a acceptat, cu ceva vreme în urmă, să cânte pe 12 mai într-un club din Alcala de Henares, un oraș aflat la vreo 30 de kilometri de Madrid, capitala Spaniei. Spectacolul, programat seara târziu, l-a făcut pe Alex să priceapă încă de când a semnat contractul că de ziua lui va fi în avion, întorcându-se acasă, și nu pe la vreo terasă de fițe, sărbătorind cu prietenii.

