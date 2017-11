Mama Deliei, internată în spital timp de două luni, înainte de a o naște pe artistă. Gina Matache a vorbit la tv, despre un subiect mai delicat din viața ei.

Mama Deliei se pregătește să devină bunică. Fiica ei, Oana va naște primul copil în perioada sărbătorilor de iarnă. Gina Matache a povestit cît de mult s-a chinuit când a născut-o pe Delia.

Mama Deliei, internată în spital cu două luni înainte să nască

„Pe Delia am născut-o natural și mi-a fost foarte greu, am stat internată de la 7 luni și până la naștere. Am născut destul de greu, dacă va avea aceeași soartă (n.r. fiica ei, Oana), nu știu”, a declarat Gina Matache la „Cool Sunday Nights”. „Am făcut liste întregi de nume și numele pe care l-am simțit în ultima clipa, ăsta a fost, al Deliei”, a mai spus mama artistei la Antena Stars.

