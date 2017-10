Mama Denisei Răducu are cancer. Femeia refuză să se mai trateze.

Mama Denisei Răducu are cancer, iar de când artista s-a stins din viață, femeia nu s-a mai tratat. Încă șocată de dispariția copilului ei, Geta Dovleac nu mai poate face față suferinței.

„Şi eu am cancer, vreau să plec lângă Denisa. Aş vrea şi la noapte, dar…. De când era ea bolnavă nu m-am mai tratat. Nu realizez că a murit, tot o aştept. O ştiam bine acolo şi puneam capul pe pernă liniştită. Mă suna în fiecare seară”, a spus Geta Dovleac la Acces Direct.

Mama Denisei Răducu are cancer și situația se poate agrava oricând

Mama artistei a vorbit și despre moștenirea lăsată de Denisa Răducu, după ce aceasta s-a stins din viață în luna iulie a acestui an. „Moştenitorii erau mama, tata şi sora. Am înţeles că dacă eu şi tatăl renunţăm îi rămâne tot Adelinei, surorii ei. Am renunţat amândoi la partea nastră în favoarea Adelinei, am mers la notar şi am semnat. Apartamentul este luat cu bani cash”, a spus Geta Dovleac.

Denisa Manelista a murit la vârsta de 27 de ani, pe 23 iulie, după lupta cu o boală cruntă și nemiloasă care a măcinat-o într-o scurtă perioadă de timp.

