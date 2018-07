Marcel Toader suferă de probleme cardiace, iar medicii i-au recomandat să se opereze pentru că există un muşchi al inimii care nu mai funcţionează.

„Am avut un infarct, am fost internat, mi s-a pus un stern. În ultimii doi ani am întrerupt medicamentaţia pentru că eu consider că prea multă nu e bună. Am zis acum o lună şi ceva să fac un set de analize generale. Am fost la Constanţa am făcut analize de sânge, am venit la Bucureşti la o clinică specializată şi au descoperit că unde a fost ţesutul necrozat se întâmplă nişte fluctuaţii de ritm ale inimii şi trebuie să am o intervenţie chirurgicală peste vreo două luni de zile. Inima mea e puternică încă”, a spus Marcel Toader pentru Xtra Night Show. „Acum mulţi ani am făcut o cură cu albine. Iei albina şi te înţeapă de la 1 până la 12 şi înapoi. Timp de şapte ani eu nu am fost răcit”, a mai povestit Marcel Toader.

