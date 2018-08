Recent, interpreta de muzică populară Maria Constantin a dezvăluit că face toate demersurile pentru ca fiul ei să locuiască cu ea. Codruț a stat până acum împreună cu tatăl lui, primul soț al artistei.

„Sunt într-o situație mult mai bună și chiar am avut prilejul de a avea o discuție civilizată cu bunicii copilului și ne-am înțeles, pentru că fiul meu și-a dorit să mai stea și peste programul de vizită, într-o lună ne-am distrat foarte bine. După ce l-am dus acasă, a zis că vrea să mai stea cu mine și l-am luat înapoi, m-a mai ajutat și mama mea. A fost prima noastră vacanță…Nu l-am luat la spectacole după mine, dar l-am luat la Sulina și am mers toți trei la Sulina, eu cu el și mama mea, ne-am plimbat și ne-am distrat, m-am bucurat din plin din plin de această perioadă. Am încercat doar să fiu acolo unde își dorește el, chiar dacă programul meu a fost încărcat, pentru că din asta îmi câștig existența, eu m-am comportat normal, el a văzut cum este cu mami… Cel mai frumos lucru este ca fiul tău să-ți spună de dimineață: mami, te iubesc! Îmi este foarte greu, dar abia aștept să ajung acolo și să dorm cu el. Eu cred că faptul că fiul meu își dorește foarte mult și au văzut socrii mei că trece printr-o perioadă dificilă și e bulversat…”, a spus artista la Agenția Vip, potrivit Spynews.

