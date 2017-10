Maria Constantin, dezvăluiri interesante despre viața de după divorț. Artista și mama ei au fost invitate în cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au vorbit despre amănunte mai puțin știute din viața vedetei.

Mama Mariei Constantin a declarat că nu se mai lasă afectată de lucrurile urâte pe care le aude despre fiica ei. ”Nu mă schimbă. Sunt dureri pe care le ţin în minte, dar cu credinţă în Dumnezeu cred că vor trece. Ştiu că munceşte, ştiu ce fel de om este. Era puţin mai autoritară faţă de fraţii ei.”, a mărturisit mama ei. la Kanal D. ”Am mai fost întrebată asta şi mi s-a părut o întrebare proastă. Cum să mă descurc cu trei copii? Dacă ai copii trebuie să le dai să mănânce, să mergi cu ei la medic, iar asta mi se părea normal. Apoi mă gândeam şi eu că a fost greu, dar nu conta. Erau copiii mei şi îi iubeam.”, a mai spus mama ei.

”Am fost la discotecă cu mama şi cu tata de mână.”, a mai declarat Maria, care a fost completată de mama ei: ”Era un copil foarte bun. Învăţau foarte bine, fiecare vacanţă era de pregătire pentru o următoare olimpiadă.” Întrebată ce sfat i-ar da fiicei sale după divorţ, ea a răspuns: ”Să rămână acelaşi om drept, să rămână acelaşi om muncitor, să meargă cu capul sus că viaţa e scurtă.”

”Niciodată nu face un lucru pe moment, nu ia o decizie în pripă. Dacă i-a fost greu, mi-a spus că i-a fost.”, a mai spus mama îndrăgitei artiste. ”Îi mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat putere, curaj să treacă peste asta. Aş minţi dacă aş spune că nu mi-a fost greu, însă am găsit puterea de a merge mai departe.”, a spus Maria Constantin atunci când a fost întrebată despre depresia de după divorț. ”Acestea au fost momente dificile, momente cu adevărat grele. În ultima perioadă mi-am făcut o listă cu tot ce a fost greu în viaţa mea. Nu vreau ca mâine-poimâine, când voi ajunge ca tatăl meu, în Ceruri, vreau să nu-mi pară rău că nu am fost fericită în viaţa asta, că nu am făcut lucrurile pe care mi le-am dorit.”, a spus, printre lacrimi, Maria. După separarea de Marcel Toader, Maria Constantin s-a mutat cu chirie. Artista a oferit câteva detalii despre ceea ce are în locuința în care stă temporar.