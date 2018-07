„Eu și Ensar Duman suntem prieteni foarte buni. Vechi și foarte buni. Ne înțelegem excelent, avem lucruri în comun, dar ne întâlnim destul de rar. Să vă explic. Mă aflam în oraș cu o amică, iar ea mi-a spus că mă duce la un restaurant unde se mănâncă bine. Am zis OK și am plecat. Abia când am ajuns, am observat că ea mă adusese la restaurantul lui Ensar. I-am zis: Dar eu îl cunoesc pe patronul de aici, mi-e prieten! Și, uite așa, am reușit să mă revăd cu el.

Ferească sfântul, nu-mi fac nicio intervenție estetică, nu am nevoie! Sunt mulțumită de felul în care arăt și nu vreau să schimb nimic la mine. În rest, da, Ensar e primul bărbat cu care apar într-o poză realizată după divorțul meu. Într-adevăr, până acum am evitat să mă fotografiez cu alți bărbați”, a spus Maria Constantin, pentru wowbiz.ro.

