Maria Constantin a recunoscut. “Ce nu aș mai face ar fi să înșel”

Maria Constantin a recunoscut totul, într-un interviu sincer acordat la aproape o lună de când și-a anunțat divorțul de Marcel Toader.

Deși a fost acuzată de infidelitate, Maria Constantin nu a răspuns provocării, iar recent aceasta a vorbit despre divinitate.

Maria Constantin a recunoscut că nu vrea să mai înșele încrederea oamenilor dragi

„Sunt o persoană apropiată de divinitate și am respect față de cele 10 porunci, astfel că, nu aș putea niciodată să le încalc. Ce nu aș mai face ar fi să înșel încrederea persoanelor dragi sau a celor care investesc în mine. Nu trebuie să gândim așa și sa cautam in fiecare persoana iubirea vietii noastre. Până la urma, dragostea este o etapa a vietii și e bine sa nu ne agatam de asta. Asa cum suntem acum dispusi sa ne schimbam profesia, asa ar trebui sa facem si in incercarile de a ne gasi fericirea”, a declarat Maria Constantin pentru Taifasuri.

Marcel Toader se află în divorț cu solista de muzică populară Maria Constantin, despre care a făcut dezvăluiri șocante și pe care a acuzat-o de infidelitate. Partenera de viață a acestuia, Maria Constantin, însă, a preferat să nu comenteze și să-și vadă liniștittă de viața și cariera ei.

