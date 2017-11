Maria Constantin s-a săturat să fie acuzată de infidelitate de cel care i-a fost soț aproape doi ani. Artista a evitat să vorbească urât de Marcel Toader, însă a recunoscut în repetate rânduri că este o perioadă grea pentru ea.

Maria Constantin crede că și-a pus sufletul pe tavă și este convinsă că nu va mai face asemenea greșeală încă o dată.

Maria Constantin s-a săturat să fie acuzată de infidelitate și face mărturisiri sincere

”Mi-aș reproșa că am dăruit mult prea mult și că am fost cu sufletul pe tavă. Cu siguranță nu voi mai face această greșeală. Respectul contează foarte mult. Merg cu fruntea sus, cu capul sus. Nu am de ce să-mi pară rău. Tot timpul am riscat.”, a declarat Maria Constantin pentru ”Agenția VIP”. Recent, Marcel Toader a recunoscut că a fost infidel în timpul celorlalte căsnicii.