Maria Voica a fost înșelată de iubit, după moartea soțului. Una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, a făcut dezvăluir uimitoare la 81 de ani. Invitată în cadrul emisiunii de la Antena Stars, artista a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre viața ei.

Marina Voica a recunoscut că a încercat să își găsească sufletul pereche după moartea soțului, însă a fost dezamăgită. „Am iubit pe cine nu a meritat. Nu l-am prins (n.r. că a înșelat-o), dar l-am bănuit și am spus tot. Am luat carne din mine și am tăiat. Dacă era soț, era soț și trebuia să îndur. Viața merge înainte și foarte multe m-au condamnat”, a declarat Marina Voica la „Refresh by Oana Turcu”.

Maria Voica a fost înșelată de iubit atunci când se aștepta mai puțin

Mai mult, anul trecut, Maria Voica s-a îndrăgostit de un bărbat. „Anul trecut! Iţi dai seama că uite, până şi la vârsta asta ai văzut în ochii unui bărbat o admiraţie şi o privire de bărbat faţă de tine ca femeie! Câteva luni, până m-am lămurit că nu este. Am simțit că omul ăsta înseamnă ceva pentru mine”, a mai spus cântăreața. Marina Voica a făcut o ședință foto la 81 de ani, în această vară.

