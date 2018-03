Marian Mexicanu’ se însoară pentru a doua oară cu Ana Maria, artista alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai multă vreme. Însă, bărbatul vrea să semneze un contract prenupțial.

“Averea mea nu o dau aşa uşor. Am bunuri mobile, am patru găini la ţară, stau cu chirie, ce să fac?! Eu vreau ca ea să facă mămăligă. Ea găteşte, dar găteşte aşa greceşte. Să vedem ce pretenţii are Ana… poate acum terminăm cu totul. Banii se împart cum vrea ea.” a declarat Marian Mexicanu’ la Antena 1.

“Să nu mă trezească până la 12.00 dimineaţa că dacă mă trezeşte trec în contract… să îmi dea 120 de mii de euro. Să mă lase să dorm, el se trezeşte înaintea mea. Da, vreau vacanţe, de Paşte, de Anul Nou şi vara… şi iarna… vreau vacanţe în străinătate.” a completat şi Ana Maria. În 2015, Marian Mexicanu ‘ și Paula Lincan s-au despărțit cu scandal.

