„Am vrut să mă mut cu chirie, dar nu aveam acte, doar acte din Italia. Proprietarul m-a lăsat în soare cu bagajele, m-a ajutat un domn taximetrist două ore să stau undeva. M-am dus la un hotel, m-am descurcat să obțin rezidență în Austria, Germania și Italia și la mine în țară am rămas fără casă. Acum am plecat de la hotel, caut o garsonieră să mă mut. Locuiesc la Cristi Marin, la fostul iubit acum. Nu mi-a venit să cred că mi-a întins o mână de ajutor.”, a povestit Mariana Moculescu, la Răi Da’ Buni.

„Apropiații nu m-au ajutat, deși era o chestie de viață și de moarte. Familia m-a părăsit când eram cu pistolul la cap. Mă refer la Nidia și la Horia, nu mis e pare normal când eu vorbesc despre amenințarea cu moartea ei să nu mă ajute”, a mai spus Mariana Moculescu a Răi Da’ Buni.

Iubitul italian a aagresat-o fizic

„Mi-as fi dorit sa ramana o iubire, nu o pseudo-iubire, pana la final. Din pacate asa am eu o stea, trebuie mereu sa continui sa lupt, sa o iau de la zero si sa lupt. Am sperat sa imi gasesc linistea in bratele unui domn italian, serios, cu bune maniere si chiar si cu o situatie financiara stabila. Si el a aparut imediat la intrarea mea in Italia. Pe 5 septyembrie 2015 am ajuns in Italia si pe 9 septembrie l-am cunoscut si nu am mai scapat de el pana cand s-a intamplat ceea ce s-a intamplat”, a declarat Mariana la WOWBiz.

„La inceput nu era agresiv. Primul act de agresivitate a fost cand m-a abandonat pe autostrada noaptea dupa ce m-a invitat la un restaurant de lux la Milano si a dat o cina romantica cu trandafiri. A costat vreo 250 de euro o masa pentru doua persoane, deci chiar foarte de lux. Dupa care m-a abandonat pe autostrada pentru ca eu i-am spus ca nu sunt de acord cu sistemul in care se comporta si vreau sa ne despartim. I-am spus ca stilul sau de barbat, asa cum il vad eu, un pic ‘crai’ nu este stilul meu.Nu asta cautam. Ma deranja craiul din ele, ca place asa viata si e foarte aventurier. Eu le inteleg pe toate, dar totusi… Ma insela, dar nu conteaza asta. Problema este ca in afara inselatului el era foarte gelos. Probabil ca se simtea el vinovat si arunca asupra mea”, a povestit Mariana Moculescu.

