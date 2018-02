Marina Dina vorbește pentru prima oară despre problemele gemenilor și despre cum s-a schimbat viața ei, de când aceștia au venit pe lume. Fosta asistentă tv este o mamă fericită și trăiește din plin această perioadă.

Chiar dacă a întâmpinat probleme cu cei doi copii, Marina a trecut cu bine peste momentele tensionate și nu s-a panicat.

„A trecut primul an. Au fost multe momente frumoase. Acum câteva zile, m-a emoţionat ceva. Stăteam întinsă pe jos, băieţelul era suit pe mine, m-a prins de cap şi m-a îmbrăţişat şi am plâns instantaneu. Toate momentele au fost frumoase, până şi cele grele. Eu îmi mai doresc copii. Nu chiar atât de mulţi, dar îmi doresc”, a spus Marina Dina la Antena Stars.

„Sunt câteva lucruri care îmi lipsesc. Sunt destul de limitată pentru că ei sunt mici. Fără ei îmi e greu să plec prea mult. Am avut gemenii bolnavi. Am dus băiatul la spital, apoi m-au sunat de acasă că aşa este şi fetiţa şi am dus-o şi pe ea. A fost horror! Eu nu mă panichez. Am reacţii foarte bune”, a mai spus Marina Dina, care a născut în urmă cu un an, gemeni.

