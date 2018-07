„Asa cum am obisnuit, „Drama' este o piesa ritmata, e un schimb de replici intre mine si Ruby care transpune de fapt realitatea de zi cu zi care are loc intre doua persoane, ori lucruri care se afla in capul fiecaruia dintre noi, dar nu sunt spuse. Traim intr-o lume care se afla in continua schimbare, iar conceptul videoclipului este bazat foarte mult pe tehnologie, lucru care mi-a placut foarte mult pentru ca este ceva diferit fata de restul videoclipurilor pe care le-am facut pana acum', a declarat Matteo.

„Matteo este prietenul meu de multi ani si ma bucur ca in sfarsit colaboram pentru un single despre care pot spune ca e o piesa de suflet. La filmarile videoclipului ne-am simtit foarte bine si mi-ar fi placut ca motocicletele sa fie mai rapide.'Declara Ruby

Single-ul „Drama' este produs in studioul DeMoga Music si a fost compus de catre Marius Moga, Matteo si Marius Mirica. Matteo se pregateste pentru o noua calatorie in China unde va sustine noi concerte, publicul de acolo fiind doritor sa il vada pe artistul roman performand. Succesul artistului peste hotare a inceput la inceputul acestui an dupa ce piesa „Panama' a cucerit toate topurile din Asia, ajungand sa devina una din cele mai cautate si vizualizate piese ale continentului. Tot aici, Matteo a sustinut un concert la inceputul acestei luni in cadrul celui mai mare festival de muzica pop rock din China.

