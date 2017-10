Medicul estetician Adina Alberts a analizat-o pe Melanie Trump. E operată sau ba prima doamna a Statelor Unite?

Supranumită ”medicul estetician al vedetelor”, Adina Alberts are nu doar o experiență vastă în domeniu, ci și ochiul format. A fost de ajuns să arunce o privire pe imaginile și filmările cu Melanie Trump, tânăra și frumoasa soție a celui mai puternic om din lume, și a dat verdictul: cel puțin la față, nu e operată!

Totuși, Adina Alberts a susținut pentru revista VIVA că Melanie Trump ar fi putut să arate mai bine pentru vârsta pe care o are (47 de ani). Privind cu atenție imaginile, medicul estetician spune că prima doamnă a lumii are chipul unei femei care nu se odihnește suficient și că, din păcate, nici nu apelează la mici trucuri care ar putea masca asta.

”Exisă pentru față, ten și piele obosită măști cosmetice foarte bune”, spune Alberts. Mai mult, potrivit medicului estetician, atât Melanie Trump cât și toate doamnele care au astfel de probleme, pot apela la mezoterapie, mai ales că acum au apărut nenumărata aparate de uz caznic și seruri speciale care pot tofnifia pielea.

(Mezoterapia este o ramura medicala care implica injectarea de cantitati minime din anumite extracte naturale, medicamente, vitamine si agenti homeopatici in piele. Are beneficii in eliminarea celulitei, in scaderea in greutate, are efecte antiimbatranire la nivelul pielii si efect de intinerire la nivelul zonelor expuse de-a lungul vietii la lumina solara, cum ar fi mainile si decolteul.)

”În orice caz, Melanie Trump arată foarte bine și nu are intervenții la nivelul feței. Cel mai probabil are sânii operați, dar cam atât” a concluzionat Adina Alberts.

