Mesajul Ancăi Serea în Ajunul Crăciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasă pe care o are.

Anca Serea și Adi Sînă trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Viața lor se împarte între carieră și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase. Anca a postat un mesaj emoționant pe Facebook.

Anca Serea este o mamă și o soție fericită

“Crăciun Fericit dragilor! Gânduri pentru aceasta seara. Eu îi multumesc lui Dumnezeu in fiecare zi pentru că îmi dă forta, energie și buna-dispozitie pentru a îmi îndeplini misiunea de mamă, bunatate si intelepciune sa trec cu bine peste intamplarile mai putin placute sau doar mai aglomerate și obositoare, sănătate ca e mai buna decât toate, calm și perseverenta să fac ceea ce îmi propun. Sunt recunoscatoare pentru tot ce am primit bun și frumos în viata, dar si pentru incercarile din care am avut de invatat si pentru ca am primit taria necesara pentru a le face față. Pentru toată iubirea din viata mea, pentru copiii mei minunati de la care invat în fiecare zi, pentru întreaga mea familie care îmi e alături și mă susține neconditionat”, a scris Anca Serea pe contul de socializare. În urmă cu două luni, Anca Serea a avut probleme de sănătate și a ajuns chiar și la spital.Vedeta a explicat acum că are probleme cu anemia.

Citește și

Ai hotărât să-ți petreci sărbătorile în altă localitate? Asigură-te că, la întoarcere, nu-ți vei găsi casa spartă de hoți