“Azi e ziua mamei mele ❤️. În această fotografie era elevă la Școala Sanitară. Deși și-a dorit sa fie actrita a devenit asistenta medicala. Dar eu stiu că așa trebuia să fie pentru ca mii de oameni bolnavi de cancer sa fie ingrijiti de un om cald, bun, mereu vesel si de o empatie deosebita. Mama intra in saloane cu zâmbetul pe buze, îi distra cât putea pe pacientii ei atat de amărâți de boala si le facea cafea. Da, exista si asistente medicale ca mama! De-a lungul anilor m-am intalnit cu bolnavi care au cunoscut-o si care vorbeau așa de frumos despre mama că eram si mai mandra, si mai mândră! De fapt, mama mea iubește oamenii. Atât de simplu e! Iar eu o iubesc pe ea “ pana la capatul infinitului” cum zicea Alexia când era mică! La fel de simplu! La multi ani, Mama!

PS. Iar cadou de ziua ei, mi-aș dori ca sâmbătă, 9 iunie, sa veniti cat mai multi in Parcul Herastrau, de la ora 10, ca sa sarbatorim castigatoarele in lupta cu cancerul! Cu o plimbare in cadrul Happy Run puteti ajuta o femeie sa-si faca, gratuit, o mamografie. Va multumesc! Detalii pentru inscrieri pe www.fundatiarenasterea.ro sau direct la fața locului”, a scris Andreea Esca pe contul de Facebook. Recent, prezentatoarea de televiziune Andreea Esca și fiica ei, Alexia, au fost prezente în platoul unei emisiuni de televiziune. Vedeta și fiica sa au vorbit despre plecarea acesteia din urmă la studii în Anglia.

