Mesajul Cezarei Dafinescu la trei ani de la moartea primului ei soț, George Motoi.Chiar dacă cei doi au pus punct căsniciei în urmă cu mulți ani, iar actrița s-a recăsătorit, aceștia au rămas în relații foarte bune.

Actrița a postat un mesaj emoționant despre primul ei soţ, George Motoi, care pe 22 ianuarie ar fi împlinit 82 de ani.

”Ani de-a rândul, pe 22 ianuarie, era sărbătoare în casa noastră, era ziua lui George ! Acum stau singură şi gândul îmi zboară la tine, la clipele frumoase petrecute împreună! Dormi în pace, George, dragul meu. Mulţumesc pentru tot !”, a scris Cezara pe contul ei de Facebook, despre primul soţ, George Motoi, care s-a stins din viaţă pe 4 martie 2015. Cezara şi George s-au iubit timp de 23 de ani şi au împreună o fată, Raluca.

După divorţul de marele actor, Cezara s-a căsătorit cu Gelu Fronea, afacerist, pe care mereu l-a numit ”dragostea vieţii mele”, dar despre care spunea că a fost extrem de gelos. În 2003, bărbatul a murit în urma unui accident de motocicletă. “A venit nebunia asta cu accidentul lui stupid, absolut stupid, pe o motocicletă, cu 60 de kilometri la oră. M-am dus la spital şi am stat 4 zile, el nu a murit, de cât de puternic era organismul. Era, bineînţeles, conectat la aparate, iar eu, în nebunia mea, eram sigură că se va face bine. Un an de zile după şocul ăsta, după moartea lui, nu am fost om. De fapt eu voiam sa mor”, a povestit ea, la Acasă TV, în urmă cu ceva timp.

