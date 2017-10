Mesajul fiicei vitrege a prințesei Marina Surdza după moartea acesteia. Este vorba despre Lynn Harvey, căreia frumoasa Principesă i-a schimbat total viața.

Amalia Enache a postat pe contul de socializare mesajul scris de Lynn Harvey, după moartea celei pe care a cunoscut-o la vârsta de 11 ani.

Mesajul fiicei vitrege a prințesei Marina Surdza despre viața alături de aceasta

„Mama mea vitregă, Maria, a plecat în această dimineață. Ea a fost curajoasă și a sfidat toate șansele până la sfârșit. Am fost un copil timid de la Etobicoke când a intrat în viața mea de 11 ani. Mi-a arătat un nivel de eleganță și stil pe care nu l-am mai văzut până acum. M-a luat la cumpărături la Holt Renfrew și mai târziu, când eram ocupată cu muncă, mă trimitea o zi la spa. Era un bucătar uimitor și avea cele mai bune petreceri, pline de oameni interesanți. Un an am decis să scăpăm de sărbători, așa că, pe 23 decembrie, am plecat la Paris. Timp de 10 zile mi-a arătat un oraș pe care-l iubea. Ea era prietenă cu arhitectul Carlos Ott, care proiectase noua Opera din Paris. După ce am avut prezentări de hotel în dimineața de Crăciun (vezi fotografia), Carlos ne-a luat, ne-a condus la șantier, a deschis un lacăt, ne-a dat pălării și cizme grele și ne-a trecut prin el. După ce ne-am așezat pe scena parțial construită, am condus spre casa lui și am avut pateu și pâine și brânză pentru micul dejun de Crăciun. Când am zburat acasă, am fost așezați la prima clasă, deoarece însoțitorii de zbor i-au recunoscut – până în prezent este singura dată când am zburat la nivelul etajului avionului! Viața cu Marina nu a fost niciodată plictisitoare. Și, desigur, mi-a dat o a doua casă în New York City. Galerii, restaurante, petreceri – mi-a arătat un New York pe care nu puteam să-l cunosc ca turist. Am întâlnit atât de mulți oameni minunați prin ea, iar în ultimele câteva săptămâni, au existat un flux continuu de prieteni incredibili, amabili, împlinindu-i bătându-se pe ușă să-și ia rămas bun. Mi-a schimbat viața.”, a scris ea pe contul de socializare. Principesa Marina Sturdza a murit pe 22 octombrie în Canada.

