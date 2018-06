„Astăzi a fost o zi deosebită. A fost prima zi de 1 iunie în care am sărbătorit-o pe fiica mea. N-am făcut lucruri ieșite din comun, am făcut lucruri uzuale. Doar că, astăzi, am privit-o un pic altfel și mi-am dat seama că de fiecare dată când o privesc, îmi retrăiesc clipele frumoase din copilărie. Și pentru asta n-am decât să-i mulțumesc, așa cum probabil fiecare părinte, astăzi, a mulțumit copilului pentru clipele frumoase pe care le oferă,” a spus Gabriela Cristea, la „Te iubesc de nu te vezi”.

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela Cristea și-a adus fetița la prima ediție a emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

