Teo Trandafir a fost impresionată de mesajul venit din partea lui Adrian Sârbu, omul pentru care ea a spus că și-ar da viața, cel alături de care a făcut istorie la Pro Tv.

“Există un vers celebru pe care ni-l amintim cu toții atunci când nu ne e bine și când suntem într-o cumpănă a vieții: Let it be. Cel care povestește se întoarce către o persoană, Mother Mary, cu o întrebare și în căutarea unui sfat. Când mă gândesc la Teo, mă gândesc la acest vers și aștept ca la orice întrebare să îmi răspundă: “Let it be” (Lasă să fie – n.r.). Teo, aș vrea să te întreb: la cine te gândești în fiecare dimineață când te trezești?

Uneori acest sfat a fost un sfat pe care a trebuit să i-l dau, poate era chiar o minciună. Alteori era un adevăr. Viața a împărțit ca uneori acele vorbe să fie adevăr sau o minciună care a sfârșit ca fiind un adevăr: Ai încredere în tine! Teo este o experienta din viața mea, în care un om la care am ținut și țin foarte mult, uman și profesional, a parcurs o călătorie pe care mi-aș fi dorit-o, dar pe care nu cred ca aș fi avut puterea să o trăiesc sau să o parcurg: călătoria dincolo de moarte și înapoi”, a spus cAdrian Sârbu, în interviul luat special pentru ziua lui Teo Trandafir.

„Știe la cine mă gândesc și știe că fac asta de vreo 20 și ceva de ani. Ne-am cunoscut când avea 38 de ani și am petrecut împreună,apoi a venit o zi în care eu n-am mai petrecut, dar m-a petrecut cu gândul, cu vorba și cu mâna înapoi, și mi-a spus: “Teo, nu mori tu că spun ăștia!”. Mulțumesc”, a completat Teo, după ce au fost difuzate imaginile cu Adrian Sârbu.

