Mesajul lui Irinel Columbeanu transmis din Los Angeles i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales că afaceristul este destul de discret, atunci când vine vorba de fiica lui și fosta soție.

Irinel Columbeanu şi fiica sa, Irina, se află în America, la Monica Gabor. În timp ce Monica şi micuţa Irinuca se aflau pe pârtie, în munţii Sierra Nevada, Irinel stătea pe bancă, la intrarea unei universităţi din Los Angeles, de unde a scris și un mesaj pentru prietenii virtuali.

Irinel și fiica lui au o relație specială

„Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi!

Bună dimineața și în același timp bună seara!

Există o singură posibilitate ca acest salut paradoxal să fie valabil, și anume existența unei diferențe sensibile de fus orar între acasă și locul unde eu acum mă aflu, respectiv de 10 ore (în urmă) între București și Los Angeles. Fiica mea este acum când vă scriu cu mama ei pe o pârtie de schi în munții Sierra Nevada, iar eu mă aflu lângă intrarea în campusul UCLA (University of California at Los Angeles), ascult clopotul bisericii de-aici și reflectez la cât de brusc ne-au schimbat viața ideile novatoare aici născute. Și la cât de indispensabil este, oricine și de oriunde-am fi, să reușim să ținem cu orice preț pasul cu noul, ce nu iartă pe nimeni și este într-o continuă, accelerată și universală expansiune, învățând din orice sursă posibilă și nu numai PE dar chiar și DE LA copiii noștri, altfel rămânem de căruță (până și sistemul monetar, banii și modul de transfer și prezervare al valorii sunt pe cale să se schimbe din temelii, radical, brusc și complet…). Țin ca pe această cale să urez tuturor celor cărora această postare va ajunge să le pice sub ochi, să sărbătorească cu fericire în suflet Crăciunul și Anul Nou, să dea la spate necazurile din anul ce e pe terminate și să privească cu optimism, determinare și drept în ochi anul ce va să vină. Lupta de-abia începe și cu siguranță vom învinge! Los Angeles, 26.12.2017, 11:55”, a scris Irinel Columbeanu pe contul de socializare.

