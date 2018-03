Mesajul lui Vladimir Drăghia pentru tineri. “Exatlon” a devenit rapid, încă de la debut, cel mai iubit reality din România, un adevărat fenomen, care a insuflat tuturor categoriilor de public, copii, tineri, părinți sau bunici, dorința de competiție și dragostea pentru sport.

Fiecare ediție este urmărită cu sufletul la gură de milioane de români, trei ore pe zi, cinci zile din săptămână. Setea pentru sport, dorinta de apartenenta într-o echipa și identificarea cu valorile si principiile modelelor de la “Exatlon”, fie ei Războinici sau Faimosi, sunt transpuse în miile de mesaje, pe retelele sociale postate de fanii reality-ului.

“Exatlon” nu este doar un show TV, ci a devenit un liant intre generatii, concursul sportiv care raspandeste cu rapiditate printre tineri, mesaje clare, obiective si atat de necesare: sportul face bine, fairplay-ul este o valoare fundamentala.

In Arena de aseara, inainte ca Razboinicii sa isi nominalizeze coechipierii spre eliminare, Vladimir Draghia a tinut un discurs emotionant, transmitand tinerilor din intreaga tara un mesaj demn de un adevarat invingator. Sportul este o constanta in vietile celor care vor sa aiba un psihic puternic intr-un fizic de invidiat, este solutia pe care o pot urma tinerii pentru a-si atinge mai usor telurile, pentru a cunoaste cu adevarat echilibrul, bucuria de a trai. Mai mult, sportul te ajuta sa treci cu fruntea sus peste esecuri majore, sa te disciplinezi si sa-ti regasesti resursele.

“Sportul este bun, dar si necesar. Sportul este o forma de educatie, si nu doar sportiva. Te educa pe toate planurile, chiar si pe cel emotional. Daca vorbesc despre tineri, cred ca o invatatura foarte buna ar fi faptul ca suferinta chiar trebuie traita. In pofida mesajelor care de cele mai multe ori iti spun sa treci cat mai repede, eu chiar cred in suferinta si stiu ca isi are rostul ei. Daca nu o simti, nu ai cum sa treci cu adevarat peste ea si sa ajungi sa te bucuri de momentele frumoase ”, a spus Vladimir Draghia.

Pentru actorul si sportivul Vladimir Draghia, esecul este obligatoriu pentru a evolua. “Nu fac cea mai mare drama din esecul respectiv, dar trebuie sa il traiesc pentru a putea invata ceva din el. Stiu ca doar datorita lui voi putea fi fericit!”, a completat Vladimir Draghia.

Recent, Vladimir Drăghia a răbufnit la Exatlon, atunci când Oltin Hurezeanu, noul concurent din echipa Faimosilor, a avut mari probleme pe traseu. Vladimir Draghia i-a spus unde greșește și speră ca Oltin să reuseasca sa se integreze.

Citește și