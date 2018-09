„Mereu am mers pe principiul: totul se întâmplă cu un scop și dacă mintea ta caută pozitivitatea în acel scop, atunci lucrurile pot fi chiar benefice. Tot ce ne este dat să trăim, atâta timp cât rămânem cu ochii deschiși și inima bună, drumul e unul ușor. Poartă-te cu oamenii din jurul tău exact cum ți-ar plăcea să se poarte ei cu tine' a scris Majda, pe rețelele de socializare. Fanii au susținut-o și i-au mulțumit pentru sfaturile utile.

„Propunerea din partea Antenei Stars de a prenzenta alături de Cristi Brancu emisiunea „Agenția VIP’ a fost o bucurie. Am acceptat cu zâmbetul pe buze știind ca lucrurile se vor dezvolta natural și sunt înconjurată de o echipă cu o experiență vastă de la care o să am ce sa învăț și ne vom completa perfect.Sunt convinsă că nu va fi nici ușor, fiind prima emisiune pe care o voi prezenta, iar lipsa publicului, aplauzelor, pentru că aceste lucruri îți transmit emoții și te ajută să faci lucurile mai ușor de cele mai multe ori, așa cum se întâmplă pe scenă și nu numai, mă pot pune în dificultate. Dar gândurile acestea se duc știind că-l am alături pe Cristi Brancu, un prezentator pe care-l admir pentru profesionalism, tact și toată munca pe care o depune. Sunt sigură că ne vom înțelege frumos și oamenii de acasă vor fi încântați să ne primească seară de seară în casele lor alături de invitații noștri. Sper ca prezența mea sa fie una plăcută și țin să le mulțumesc tuturor de pe acum pentru sprijin și nu numai’, a spus Majda imediat ce s-a aflat că va prezenta emisiunea alături de Cristi Brancu.

Citește și

INVESTIGAȚIE EXCLUSIVĂ/Cât a încasat Bittman din cei 700.000 € cheltuiți pentru evenimentul aranjat în care a fost slăvit primarul Sectorului 5

EXCLUSIV/Cât a plătit Primăria Capitalei pentru a-l aduce pe Rod Stewart în București. Nervos pe dezvăluirile din Libertatea, Dan Bittman o dă de gol pe Gabriela Firea